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Ангола допустила использование карт «Мир» и взаиморасчеты с РФ в нацвалютах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Объемы торговли с Анголой и российские инвестиции могут стать поводом для рассмотрения Луандой возможности расчетов с Москвой в национальных валютах и использования карты «Мир», заявил 27 августа посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

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«Технически использование системы «Мир» в Анголе возможно... Я считаю, Ангола может присоединиться к этой системе в случае целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну», — сказал посол в беседе с «РИА Новости».

Да Силва Кунья добавил, что ангольское правительство полностью открыто для российских инвесторов. Если их доля будет значительной, целесообразным станет присоединиться к российской платежной системе. Как и допустить использование национальных валют при взаимных расчетах.

«Сделки между двумя странами целесообразно осуществлять в национальных валютах. Рубль в некоторых странах уже является расчетной валютой», — рассказал дипломат.

При этом посол отметил, что при расчетах между Россией и Анголой могут возникнуть сложности у российской стороны при приеме к оплате ангольской кванзы.

«Доля российского импорта в Анголе не так высока: всего 1,2%, а основной объем инвестиций сосредоточен в алмазном и банковском секторах. Все зависит от степени котируемости этих валют. Подобные транзакции стоит рассматривать не только в контексте двухсторонних отношений, в этом случае Анголы и России, но и в контексте глобальных международных отношений», — пояснил представитель Анголы.

Карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В мае посол РФ Владимир Тараров сообщал, что власти Анголы готовы искать пути обхода санкций для сотрудничества с Россией. Ангольцы особенно заинтересованы в экономическом сотрудничестве с РФ, отмечал дипломат.

Также в апреле, по инициативе ангольской стороны, состоялся телефонный разговор президента Анголы Жуана Ларенсу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили политическую повестку и давление стран Запада на Африку в стремлении заставить их осудить Россию за спецоперацию по защите Донбасса.

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