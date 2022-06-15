«В 2022 году россияне оформили вчетверо больше карт «Мир»

За первые четыре месяца 2022-го в России было выпущено 16 млн карт «Мир» — это в вчетверо больше, чем годом ранее. Такими данными в интервью «Известиям» в нулевой день ПМЭФ поделился глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев . По его словам, сценарий ухода Visa и MasterCard с российского рынка был досконально отработан заранее, поэтому карты по-прежнему работают на территории страны в штатном режиме. НСПК планирует сосредоточить усилия на расширении сети приема карт «Мир» в тех странах, где они уже обслуживаются. А также на развитии новых платежных инструментов внутри РФ, в том числе — оплаты смартфоном с помощью СБП по аналогии с привычными Pay-сервисами, рассказал Владимир Комлев.

Сценарий отработан

— Весной 2022 года с российского рынка ушли Visa и MasterCard. Cтолкнулась ли НСПК с каким-то трудностями?

— Начиная с 2014 года мы активно развивались, работали над разными сценариями. Когда ушли международные платежные системы, свершился один из сценариев, которые мы досконально прорабатывали в своих учениях на протяжении восьми лет. Обеспечение суверенитета российского платежного пространства заложено в нашем ДНК. Платежные системы ушли, но все карты продолжают работать . Мы справились с теми задачами, которые были заложены при создании НСПК. Вместе с тем мы продолжаем развивать наши технологии. Пускай поле стало не очень конкурентным, но рынок продолжает развиваться, россияне продолжают совершать платежи привычным для себя образом.

— В марте вы отмечали, что карты Visa и MasterCard могут быть перевыпущены на платежной системе «Мир». По вашим ожиданиям, когда в России может полностью исчезнуть «пластик» международных платежных систем?

— Прямо сейчас перевыпустить колоссальный объем, исчисляемый сотней миллионов карт, острой необходимости нет . Банки, чтобы снизить нагрузку, продлили срок действия карт Visa и MasterCard. Кредитные организации будут сами регулировать процесс перевыпуска в зависимости от большого количества факторов, от тех запросов, которые поступают от их клиентов. Мы же как платежная система стараемся, чтобы функциональность «Мира» и те предложения, которые в рамках нашей платежной системы есть, были еще более выгодными, еще более надежными, востребованными у населения. Говорить же о горизонте, когда карт Visa и MasterCard не будет, преждевременно .

— Можно ли оценить приток клиентов в платежную систему «Мир» в абсолютных цифрах?

— Поток наших клиентов постоянно растет. С 1 января по апрель в 2021 году в платежной системе «Мир» появилось 4 млн новых карт. В 2022 году за четыре месяца мы оформили уже 16 млн карт . Темпы возросли в четыре раза . По количеству эмитированного «пластика» наша доля выросла с 32 до 34%, по объему операций — с 24 до 27%. Рынок зрелый, и даже прирост на единицы процентов за четыре месяца — это очень серьезно. Важно, что 27% — это та цифра, которую банк России ставил в своих планах по итогам 2023 года. Мы продолжаем работать в этом направлении. Мы понимаем, что доля «Мира» будет дальше достаточно быстро нарастать по сравнению с картами тех платежных систем, которые, к сожалению, ушли из страны .

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Трансграничные цели

­— Сейчас карты «Мир» принимают в десяти странах. Какие направления международного развития станут передовыми для НСПК в условиях санкционного давления?

— Мы всегда активно работали над расширением числа стран, где принимают карты «Мир» . Сейчас у нас поменялся вектор, в том числе в силу внешних обстоятельств. Основная работа сосредоточена на том, чтобы закрепиться и расширить сеть приема в тех странах, где мы уже есть, до 100%. Сейчас такая задача: если «Мир» принимают в Турции, человек должен точно знать, что абсолютно в любой точке сможет расплатиться нацкартой и снять деньги. В той же Турции можно, например, достаточно спокойно практически везде картой «Мир» пользоваться: у нас проводятся периодические тестирования, и мы продолжаем работать, чтобы ситуация улучшалась. Также и во многих других странах ближнего зарубежья.

Кроме того, конечно, мы планируем выходить в те страны, куда выезжают на отдых россияне.

— Вы могли бы назвать конкретные страны, куда вы хотели бы выйти?

— Мы встречаемся с коллегами из самых разных стран . Обсуждаем, в каких схемах, в каких форматах взаимодействие сегодня возможно реализовывать, чтобы оно максимально быстро могло состояться. Это точечная работа. Важно взаимное движение с обеих сторон.

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— В контур НСПК также входит система быстрых платежей. Сейчас в СБП активно развивается направление оплаты покупок как по QR-кодам, так и уже привычным способом — по аналогии с Apple Pay и Google Pay. Когда этот вариант может стать массовым?

— Оплата с помощью СБП действительно подразумевает несколько сценариев. Кстати, сегодня уже 16 млн человек используют сервис СБП для оплаты покупок . Возможность оплатить таким способом уже представляют четверть миллиона предприятий, большинство из них — малый и средний бизнес.

Базовый сценарий платежа — это сканирование QR-кода через приложение банка. Другой вариант — использование приложение «СБПэй», в котором можно как сканировать QR, так и считывать NFC-метку . Это приложение само связывается с банком. Прототип покупки с помощью NFC был представлен на ПМЭФ в прошлом году. Осенью мы его протестировали. Метки с NFC-чипом становятся всё более востребованными, всё более широко распространяются. Мы думаем, что к осени — концу 2022 года оплата с помощью СБП будет вполне массовой технологией . Важно, что приложение «СБПэй» работает и на Android, и на iOs . Для любителей «яблочных» аппаратов это возможность совершать платежи смартфоном.

— В заключение хотелось бы задать такой вопрос: европейцы сейчас работают над новым пакетом санкций. Есть ли риски для работы НСПК внутри России?

— Можно успокоить людей — всё будет хорошо. НСПК создавалась для того, чтобы быть неподвластной санкциям и внешнему влиянию. И мы это доказали.