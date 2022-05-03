Посол РФ заявил о готовности Анголы обходить санкции ради сотрудничества
Власти Анголы готовы искать пути обхода санкций для сотрудничества с Россией. Об этом 3 мая заявил посол РФ Владимир Тараров.
«Я разговаривал с ангольскими представителями правительства, они всё понимают, что происходит, и сказали: «Там, где это будет нужно, будем искать альтернативные пути и будем их использовать». Я думаю, что это под собой имеет основание, реальные возможности обойти санкции», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».
Тараров также подчеркнул, что ангольцы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с РФ.
Кроме того, посол сообщил, что страны Запада оказывают давление на Африку с целью принудить их осудить спецоперацию по защите Донбасса, которую проводит Россия.
Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.
Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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