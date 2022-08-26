Брейвик запланировал добиться отмены своей изоляции

Норвежский террорист Андерс Брейвик намерен добиться отмены своей изоляции. Он считает, что это нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека. Об этом 26 августа сообщила норвежская газета Aftenposten.

По данным издания, Брейвик, которого содержат в одиночной камере, планирует обратиться в суд, если ему немедленно не смягчат приговор в этой части. Осужденный указал на ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться «пыткам» или «негуманному или унижающему обращению или наказанию».

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать Брейвику в условно-досрочном освобождении. Решение было единогласным.

Брейвик провел в заключении половину назначенного ему судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение, однако психиатр, выступавшая на суде, заключила, что он всё еще опасен для общества.

Суд пришел к выводу, что риск применения насилия со стороны подсудимого так же реален сегодня, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года, а устные заверения Брейвика ничего не стоят.

В июле 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утёйя. Большинство из 77 его жертв были подростками — самым молодым из них было всего по 14 лет. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.

Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы с условием возможности продления срока лишения свободы. Впоследствии он неоднократно говорил, что организовал нападения ради предотвращения упадка норвежской культуры в рамках права на самооборону и борьбы против мультикультурализма.

В 2016 году в тюрьме Шиена прошло судебное разбирательство по жалобе Брейвика на государство. Он жаловался на негуманные условия содержания в тюрьме и невозможность общаться с людьми.