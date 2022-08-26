Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Куйбышеву
В результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышеву в Запорожской области погибли четыре человека, в том числе дети. Об этом 26 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Василий Рогов.
«В поселке городского типа Куйбышево несколько часов назад был нанесен удар. По информации на данный момент, как минимум четверо погибших, среди них дети», — сказал он в эфире «России-24».
Ранее в этот день Рогов сообщил об обстреле Куйбышева примерно в 14:30 мск. В результате удара был разрушен жилой дом. Предположительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Также 26 августа сообщалось, что ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву часть страны, остановив возможность поставлять туда электричество.
Накануне Рогов рассказал о теракте на складе с гуманитарной помощью в поселке Приазовское Мелитопольского района. В результате взрыва никто не пострадал.
Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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