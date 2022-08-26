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Кадыров ответил на обвинения СБУ предложением «приехать и разобраться, кто преступник»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил заподозрившей его в военных преступлениях Службе безопасности Украины (СБУ).

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Кадыров предложил сотрудникам СБУ определить место, куда ему явиться, чтобы там определить, кто действительно является преступником.

«У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине», — добавил он в своем заявлении в Telegram-канале.

Глава Чечни выразил намерение и далее участвовать в спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 26 августа СБУ предъявила подозрение Кадырову по нескольким статьям украинского УК.

Также в пятницу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании Кадырова.

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