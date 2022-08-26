Кадыров ответил на обвинения СБУ предложением «приехать и разобраться, кто преступник»
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- Кадыров ответил на обвинения СБУ предложением «приехать и разобраться, кто преступник»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил заподозрившей его в военных преступлениях Службе безопасности Украины (СБУ).
Кадыров предложил сотрудникам СБУ определить место, куда ему явиться, чтобы там определить, кто действительно является преступником.
«У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине», — добавил он в своем заявлении в Telegram-канале.
Глава Чечни выразил намерение и далее участвовать в спецоперации по защите Донбасса.
Ранее 26 августа СБУ предъявила подозрение Кадырову по нескольким статьям украинского УК.
Также в пятницу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании Кадырова.