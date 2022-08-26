Кадыров ответил заподозрившей его в военных преступлениях СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 августа ответил заподозрившей его в военных преступлениях Службе безопасности Украины (СБУ).

«Господа сбушники! Определите место куда нам явиться, мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы — пешки «азовцев» (группировка «Азов» признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) и других преступных организаций националистических», — сказал он в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что и дальше намерен участвовать в спецоперации по защите Донбасса.

«Поэтому я все принимаю, то что я делал на Украине, если вы так это говорите. Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции и буду освобождать тех людей, которых вы мучали, издевались все эти годы», — отметил глава республики.

Также Кадыров отреагировал на заявление СБУ о том, что она якобы собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова и командира задействованного в спецоперации чеченского батальона «Юг» Хусейна Межидова.

«Что касается Мартынова. Мартынов у нас не работает, он работает в МЧС. Межидов, который забрали у вас в оперативную бригаду, наоборот защищали стариков и женщин, тоже готовится к следующему штурму», — пояснил чеченский лидер.

Он отметил, что подразделения из Чечни доказали свою силу на поле боя.

«Вы кто такие? Какие вы воины, патриоты? Мы вам доказывали во всех позициях, городах. Когда мы Луганскую [Народную] Республику освобождали, вы трусы бегали, бросая своих же, оставляя трупы. В Мариуполе командиры сбежали и остальные закрылись как крысы в дырках, как суслики. И после вы о чем-то говорите? Как вам не стыдно?», — обратился он к сотрудникам СБУ.

СБУ предъявила подозрение Кадырову, Мартынову и Межидову ранее в этот день. Утверждалось, что в феврале-марте этого года глава Чечни «руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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