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СБУ заявила о подозрении Кадырову

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Об этом ведомство сообщило 25 августа в Telegram.

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Также подозрения предъявлены заместителю начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии Хусейну Межидову.

«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей», — сказано в сообщении.

Кадыров подозревается в нарушении трех статей уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2.

21 августа Кадыров сообщил, что Вооруженные силы России и военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) зачистили поселок Пески от украинских националистов. По его словам, после освобождения населенного пункта потребуется время на поиск тайников с оружием и зачистку от мин, которые оставили после себя военные вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 14 августа, стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» заняли очередную стратегически важную позицию под Северском Донецкой Народной Республики (ДНР). Военные ликвидировали вражеский укрепрайон и взяли в плен трех украинских националистов.

Накануне Кадыров сообщил, что в зону проведения спецоперации по защите Донбасса отправилось новое подразделение добровольцев из Чечни. Добровольцев подготовили инструкторы Российского университета спецназа.

До этого, 7 июля, глава Чечни заявил о необходимости уничтожить остатки террористов на Украине, сбежавших из Чеченской Республики. Он сообщил, что сбежавшие террористы объявлены в розыск и в настоящее время находятся в Киеве и утверждают, что «будут защищаться до последнего своего визга».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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