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Посольство России в Сербии отреагировало на высказывания посла США

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российско-сербское стратегическое партнерство выстраивается на равноправии и взаимоуважении. Об этом заявили в посольстве РФ в Белграде, комментируя высказывания посла США Кристофера Хилла.

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23 августа Хилл в интервью N-1 осудил визит главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву. Дипломат также усомнился в том, что Россия является другом Сербии, и указал на необходимость ввести санкции против РФ.

«В ряду противоречащих здравому смыслу высказываний более всего впечатляет абсурдностью высокомерно наглое требование посла предъявить «доказательства дружбы» между Россией и Сербией. Интересам Белграда, по мнению К. Хилла, сотрудничество с нашей страной не отвечает», — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Дипломаты также задались вопросом, почему посол требует доказательств по темам, которые к Вашингтону не имеют никакого отношения.

В посольстве подчеркнули, что в фундаменте партнерства двух стран как духовное единство братских народов, так и «выверенный баланс интересов и обоюдной выгоды».

«Наш интерес — стабильная, развитая, процветающая Сербия, твердо отстаивающая свои национальные интересы. Именно такой ее видит — и строит — президент Александр Вучич», — подчеркнули дипломаты.

Кроме того, в посольстве отметили, что благодаря сотрудничеству с Москвой Белград «может быть уверен в завтрашнем дне», несмотря на спровоцированные западными странами кризисы в военной, энергетической, продовольственной сферах.

Накануне Вулин заявил, что Россия ничего не требует от Сербии в отличие от Соединенных Штатов. Он также напомнил американскому послу о правилах приличия и заметил, что посол Сербии в США никогда не стал бы комментировать действия министров американской администрации.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 22 августа Вулин подчеркнул, что Сербия не будет частью антироссийской истерии.

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