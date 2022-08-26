Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3400 за 1 тыс. куб. м, они растут более чем на 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на отметке $3213,2 за 1 тыс. куб. м (что составило –2,3%). Однако по состоянию на 17:04 мск цены на них идут вверх на 4,8%, составляя $3448,4 за 1 тыс. куб. м.

19 августа «Газпром» заявил об остановке для техобслуживания единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября. К работам будут привлечены специалисты компании Siemens Energy, занимающейся производством оборудования для трубопровода.

После сообщения о приостановке работы турбины цена на газ в Европе начала расти.

Стоимость газа в ЕС может достичь $4000 за 1 тыс. куб. м уже в первой половине сентября, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее «Газпром» прогнозировал такую цену зимой.