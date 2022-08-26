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Бузова написала обращение Тарасову

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Певица и телеведущая Ольга Бузова записала обращение к бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову. Свой пост она опубликовала 26 августа в Telegram.

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«Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне неинтересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов», — написала Бузова.

Она посоветовала Тарасову больше времени уделять своей нынешней семье и привлекать их к пиару своих проектов.

«Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также, напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь», — рассказала артистка.

Она также рассказала некоторые подробности их развода, произошедшего в 2016 году, и процитировала стих Иосифа Бродского «Прощай».

Бузова опубликовала свое обращение после того, как Тарасов вместе с рэпером T-Killah запустил спортивный проект «Родина Медиа» и пригласил в него свою бывшую жену.

23 августа стало известно, что за Бузовой стал ухаживать банкир Иван Семенов. СМИ сообщили, что он сделал певице несколько дорогих подарков.

В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном (Давой), с которым состояла в отношениях около двух лет.

С 2012 по 2016 год Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода с которым началась ее музыкальная карьера. Всего пара была вместе в течение шести лет.

Весной 2019 года в интервью Ксении Собчак артистка рассказала, что во время семейной жизни экс-супруг не давал ей денег и при этом заставлял отказываться от дополнительных предложений по работе. По словам Бузовой, Тарасов заставил ее подписать брачный контракт и в итоге оставил ни с чем.

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