Реклама
Прямой эфир
Армия
Рядовой Головко в ходе боя взял в плен обладавшего ценной информацией боевика
Мир
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости
Мир
Москва выразила надежду на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа – начале сентября
Мир
ВКС России уничтожили в Сирии лагерь запрещенной террористической группировки
Мир
В Риге демонтировали три скульптуры солдат памятника советским воинам
Мир
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Мир
Зеленский отказался увольнять главнокомандующего ВСУ Залужного
Мир
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилого дома Харькова
Мир
Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков
Мир
В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка
Мир
Россия обратилась к ООН с призывом осудить убийство Дарьи Дугиной
Мир
Небензя назвал безответственными призывы о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

За Ольгой Бузовой начал ухаживать богатый банкир

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая и певица Ольга Бузова встречается с новым мужчиной. Это банкир Иван Семенов, сообщает 23 августа Starhit.

«Бузова — термометр, определяющий температуру нашего общества»
Режиссер Иосиф Райхельгауз — о странностях во МХАТе, чиновниках-самодурах и миллионных убытках театра в пандемию

Издание пишет, что последние несколько месяцев артистку всё чаще видят в обществе Семенова, который активно ухаживает за ней и дарит дорогие подарки. Например, туфли Jimmy Choo, покрытые кристаллами Swarovski, которые стоят около 350 тыс. рублей, и браслет Van Cleef за полмиллиона рублей.

Также недавно Бузова присутствовала на семейном празднике банкира. В социальных сетях она поделилась кадрами, на которых ей дарят бутылку дорогого шампанского. На записи слышно, что ведущий произносит имя Семенова.

В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном (Давой), с которым состояла в отношениях около двух лет. С 2012 по 2016 год Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода с которым началась ее музыкальная карьера. Всего пара была вместе в течение шести лет.

Весной 2019 года в интервью Ксении Собчак артистка рассказала, что во время семейной жизни экс-супруг не давал ей денег и при этом заставлял отказываться от дополнительных предложений по работе. По словам Бузовой, Тарасов заставил ее подписать брачный контракт и в итоге оставил ни с чем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022