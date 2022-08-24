За Ольгой Бузовой начал ухаживать богатый банкир

Телеведущая и певица Ольга Бузова встречается с новым мужчиной. Это банкир Иван Семенов, сообщает 23 августа Starhit.

Издание пишет, что последние несколько месяцев артистку всё чаще видят в обществе Семенова, который активно ухаживает за ней и дарит дорогие подарки. Например, туфли Jimmy Choo, покрытые кристаллами Swarovski, которые стоят около 350 тыс. рублей, и браслет Van Cleef за полмиллиона рублей.

Также недавно Бузова присутствовала на семейном празднике банкира. В социальных сетях она поделилась кадрами, на которых ей дарят бутылку дорогого шампанского. На записи слышно, что ведущий произносит имя Семенова.

В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном (Давой), с которым состояла в отношениях около двух лет. С 2012 по 2016 год Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода с которым началась ее музыкальная карьера. Всего пара была вместе в течение шести лет.

Весной 2019 года в интервью Ксении Собчак артистка рассказала, что во время семейной жизни экс-супруг не давал ей денег и при этом заставлял отказываться от дополнительных предложений по работе. По словам Бузовой, Тарасов заставил ее подписать брачный контракт и в итоге оставил ни с чем.