Возможное заключение Польшей союза с Украиной и выход страны из ЕС под контролем Великобритании позволит Германии предъявить претензии на земли, в прошлом принадлежащие ей. Об этом в четверг, 25 августа, пишет издание Konserwatyzm.

«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», — говорится в статье.

Утверждается также, что Польша уже сейчас находится в сфере влияния Германии, но пока страна состоит в Евросоюзе, германская сторона не имеет возможности предпринять какие-либо серьезные меры.

В случае же слияния Польши с Украиной, которую автор статьи называет «американо-британской колонией», руки Германии будут развязаны, а оставшиеся польские территории со временем будут украинизированы.

«Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации», — заключается в статье.

Несколькими днями ранее, 17 августа, председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил о том, что Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах польских границ. Глава Нацбанка допустил мысль, что Берлин захочет «подчинить себе» также и пояс стран между Германией и Россией.

16 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле «олигархии». По словам политика, ситуация на Украине раскрыла правду о Европе и показала энергетическую зависимость от России.