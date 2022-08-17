Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung
Политика
Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Наука
COVID может ухудшать работу мозга всех переболевших
Экономика
Ремонт жилья в России за год подорожал на 30%
Мир
Британия будет импортировать СПГ из Австралии из-за энергокризиса
Мир
Отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
Спорт
Роналду анонсировал интервью и пообещал рассказать о будущем карьеры
Общество
В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего и последующих детей
Мир
В Турции опровергли сообщения о начавшейся операции в Сирии
Экономика
Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов
Мир
На севере Мексики обнаружено тело пропавшего журналиста
Мир
USAID потратит $68 млн долларов на украинское зерно

Глава Нацбанка Польши уличил ФРГ в желании вернуть ее бывшие земли

Глава Нацбанка Польши Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши
0
Фото: РИА Новости/Филип Климашевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах польских границ. Об этом в среду, 17 августа, председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил в интервью Gazeta Polska.

Разлад в европейском семействе: почему Варшава вновь злит Брюссель
Польша хочет решить внутриполитические проблемы, ссорясь с Евросоюзом

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — сказал он.

Глапинский считает, что планам ФРГ не помешает даже риск возникновения хаоса в стране.

Глава Нацбанка полагает, что Берлин захочет «подчинить себе» также пояс стран между Германией и Россией.

«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — добавил он.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле «олигархии».

Политик заявил, что многие европейские лидеры были очарованы президентом России Владимиром Путиным и сегодня переживают потрясение. Политик считает, что Европа оказалась в сложившейся ситуации из-за того, что отказалась учитывать мнение стран, помимо Германии и Франции.

Ранее в марте экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше «очень странный», так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране. Как заключил пресс-представитель главы Калининградской области, Калининград был и останется российским.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила претензии Варшавы на Калининградскую область РФ. По ее словам, этот вопрос Польша «как поднимет, так и опустит».

Политолог Юрий Бондаренко в беседе с «Известиями» заявил, что не удивлен заявлением Скшипчака, но отметил, что не может вспомнить, когда регион успел побывать польским. Он был восточно-прусский, германский, напомнил эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022