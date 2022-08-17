Глава Нацбанка Польши уличил ФРГ в желании вернуть ее бывшие земли

Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах польских границ. Об этом в среду, 17 августа, председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил в интервью Gazeta Polska.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — сказал он.

Глапинский считает, что планам ФРГ не помешает даже риск возникновения хаоса в стране.

Глава Нацбанка полагает, что Берлин захочет «подчинить себе» также пояс стран между Германией и Россией.

«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — добавил он.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле «олигархии».

Политик заявил, что многие европейские лидеры были очарованы президентом России Владимиром Путиным и сегодня переживают потрясение. Политик считает, что Европа оказалась в сложившейся ситуации из-за того, что отказалась учитывать мнение стран, помимо Германии и Франции.

Ранее в марте экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше «очень странный», так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране. Как заключил пресс-представитель главы Калининградской области, Калининград был и останется российским.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила претензии Варшавы на Калининградскую область РФ. По ее словам, этот вопрос Польша «как поднимет, так и опустит».

Политолог Юрий Бондаренко в беседе с «Известиями» заявил, что не удивлен заявлением Скшипчака, но отметил, что не может вспомнить, когда регион успел побывать польским. Он был восточно-прусский, германский, напомнил эксперт.