Получивший ранения при взрыве в Бердянске замначальника ГАИ скончался

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Запорожской области Александр Колесников скончался от ранений, полученных при взрыве у оздоровительно центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя. Об этом 26 августа сообщила администрация города в Telegram-канале.

Следственные органы уточнили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на дереве у забора оздоровительного центра.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — говорится в сообщении.

В администрации Бердянска призвали жителей и гостей города быть внимательными и немедленно сообщать обо всех подозрительных предметах сотрудникам полиции.

О взрыве рядом с оздоровительным центром «Криворожский горняк» в Бердянске стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что Колесникова доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.

23 августа стало известно, что российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Инцидент произошел еще 16 июля. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие. Мужчина дал признательные показания.

Часть Запорожской области (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождены более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».