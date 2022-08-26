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Эксперт заявил о последствиях для бизнеса из-за ухода Dell с рынка России

Эксперт Кусков заявил, что уход Dell с рынка России скажется на бизнесе
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Artur Widak
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Уход американской компании Dell с рынка РФ никак не отразится на обычных россиянах. На это указал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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«На простых россиянах уход Dell никак не отразится. Это больше скажется на бизнесе. Они были одними из крупнейших поставщиков серверов. Сейчас же в Россию сервера поставляются путем параллельного импорта. В большей степени уход компании отразится на ее сотрудниках, которым теперь предстоит искать новую работу», — заявил специалист «Известиям».

В свою очередь аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что уход Dell негативно отразится на самой компании.

«Уход Dell практически никак не отразится на россиянах — это больше корпоративная история, плюс есть выбор из других компаний. Это скорее потери для самой Dell, нежели для России», — считает эксперт.

О том, что Dell уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников стало известно 25 августа. По данным источников, компания сократит всех сотрудников отдела продаж, маркетинга и технический персонал. При этом Dell выплатит всем уволенным сотрудникам до восьми окладов, а также оставит им технику. Ожидается, что компания прекратит свою работу в России в конце августа.

Dell является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. При этом, как отмечают эксперты, в России большей популярностью пользовались именно серверы Dell — компания занимала первое место по их поставкам. Но весь импорт техники в Россию Dell приостановила еще в феврале. Предполагается, что после ухода корпорации ее место на рынке займут отечественные и китайские производители.

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