Эксперт заявил о последствиях для бизнеса из-за ухода Dell с рынка России

Уход американской компании Dell с рынка РФ никак не отразится на обычных россиянах. На это указал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«На простых россиянах уход Dell никак не отразится. Это больше скажется на бизнесе. Они были одними из крупнейших поставщиков серверов. Сейчас же в Россию сервера поставляются путем параллельного импорта. В большей степени уход компании отразится на ее сотрудниках, которым теперь предстоит искать новую работу», — заявил специалист «Известиям».

В свою очередь аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что уход Dell негативно отразится на самой компании.

«Уход Dell практически никак не отразится на россиянах — это больше корпоративная история, плюс есть выбор из других компаний. Это скорее потери для самой Dell, нежели для России», — считает эксперт.

О том, что Dell уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников стало известно 25 августа. По данным источников, компания сократит всех сотрудников отдела продаж, маркетинга и технический персонал. При этом Dell выплатит всем уволенным сотрудникам до восьми окладов, а также оставит им технику. Ожидается, что компания прекратит свою работу в России в конце августа.

Dell является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. При этом, как отмечают эксперты, в России большей популярностью пользовались именно серверы Dell — компания занимала первое место по их поставкам. Но весь импорт техники в Россию Dell приостановила еще в феврале. Предполагается, что после ухода корпорации ее место на рынке займут отечественные и китайские производители.