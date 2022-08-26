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В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России

Медведев рассказал о подготовке законопроекта, который регулирует условия въезда и пребывания иностранцев в РФ
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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В России готовится законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории страны. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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По его словам, въездной контроль и правила пребывания в стране мигрантов — это часть режима безопасности на территории России.

«Речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой», — сказал Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам улучшения государственной миграционной политики.

Он отметил, что в связи с этой работой нужно переоснастить миграционные службы, оценить потребности профильных структур, проработать порядок финансирования предложенных мер, а также определить, сколько для этого потребуется средств.

Политик добавил, что большое заседание Совета безопасности по вопросам миграции состоится в сентябре.

О разработке законопроекта сообщалось еще в апреле. Тогда Медведев заявил, что массив законодательства достаточно «пестрый» и требует внимательного отношения. Он указал на необходимость провести анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие новому законопроекту.

8 августа «Лента.ru» сообщила, что за второй квартал 2022 года в Россию приехало рекордное за шесть лет число трудовых мигрантов. Согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в период с апреля по июнь в страну на заработки въехало 3,12 млн иностранных граждан, указавших в качестве цели визита работу. Всего же за второй квартал года в Россию прибыли 4,16 млн иностранцев.

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