В Иране женщин впервые за 43 года пустили на футбольный матч
Иранские женщины впервые за 43 года посетили матч чемпионата страны по футболу. Об этом 26 августа сообщило агентство ISNA.
Около 500 женщин пришли накануне на игру тегеранского «Эстегляля» и керманского «Меса» на арену «Азади Стэдиум». Они расположились на обособленном секторе, который был взят в окружение женщинами-волонтерами. Болельщицы в символике «Эстегляля» активно поддерживали команду, одержавшую в итоге победу.
По данным Би-би-си, в Иране нет официального запрета на посещение спортивных соревнований женщинами, однако в тех случаях, когда играют мужчины, их обычно не допускают на стадион.
В 2019 году иранские женщины смогли попасть на игру национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от Ирана, чтобы болельщиц стали пускать на трибуны.
В июне 2018 года женщинам впервые разрешили прийти на трибуны наравне с мужчинами. Тогда они получили возможность смотреть на экране игру чемпионата мира, проходившего в России. После нескольких матчей решение отменили.
Исламские проповедники считают, что посещение спортивных мероприятий вредно для женщин из-за «агрессивной мужской атмосферы».