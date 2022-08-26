Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Экономика
США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию
Мир
Лукашенко предупредил о конце изобилия в ЕС
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»

В Иране женщин впервые за 43 года пустили на футбольный матч

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rouzbeh Fouladi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранские женщины впервые за 43 года посетили матч чемпионата страны по футболу. Об этом 26 августа сообщило агентство ISNA.

Восточные порядки: в ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство без брака
Что стоит за радикальной либерализацией исламского права

Около 500 женщин пришли накануне на игру тегеранского «Эстегляля» и керманского «Меса» на арену «Азади Стэдиум». Они расположились на обособленном секторе, который был взят в окружение женщинами-волонтерами. Болельщицы в символике «Эстегляля» активно поддерживали команду, одержавшую в итоге победу.

По данным Би-би-си, в Иране нет официального запрета на посещение спортивных соревнований женщинами, однако в тех случаях, когда играют мужчины, их обычно не допускают на стадион.

В 2019 году иранские женщины смогли попасть на игру национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от Ирана, чтобы болельщиц стали пускать на трибуны.

В июне 2018 года женщинам впервые разрешили прийти на трибуны наравне с мужчинами. Тогда они получили возможность смотреть на экране игру чемпионата мира, проходившего в России. После нескольких матчей решение отменили.

Исламские проповедники считают, что посещение спортивных мероприятий вредно для женщин из-за «агрессивной мужской атмосферы».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022