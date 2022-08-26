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В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию

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Фото: Global Look press/Seaman Matthew Lyall/Us Navy
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США испытывают проблемы с набором в армию. Об этом 26 августа сообщила член палаты представителей от Республиканской партии конгресса США Лорен Боберт.

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«[Президент РФ Владимир] Путин подписывает указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 137 тыс. человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

По словам Боберт, сложности связаны с тем, что в вооруженных силах США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму.

Накануне Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ на 137 тыс. единиц — до 1,15 млн человек. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

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