В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию

США испытывают проблемы с набором в армию. Об этом 26 августа сообщила член палаты представителей от Республиканской партии конгресса США Лорен Боберт.

«[Президент РФ Владимир] Путин подписывает указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 137 тыс. человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

По словам Боберт, сложности связаны с тем, что в вооруженных силах США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму.

Накануне Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ на 137 тыс. единиц — до 1,15 млн человек. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.