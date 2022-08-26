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Дождь и снег прогнозируют в Приангарье в выходные

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В Иркутской области на предстоящих выходных, 27 и 28 августа, прогнозируются дожди с мокрым снегом. При этом столбики термометров покажут от +8 до +24 градусов.

Так, в субботу возможна переменная облачность, местами дожди, грозы, утром туман, скорость ветра при порывах будет до 10 м/с. Температура ночью — от 0 до +5 градусов. В южных, Качугском, Усть-Илимском, Катангском районах, в горах Восточного Саяна возможны ночные заморозки до –2 градусов, а днем — до +24 градусов.

В воскресенье дожди продолжатся, в горах и в северных районах они будут с мокрым снегом. Днем — грозы, ветер ночью будет дуть с порывами до 14 м/с, а днем — до 20 м/с. Температура ночью опустится до 0 градусов, в верхнеленских и северных районах — до –3 градусов. Днем столбики термометров могут подниматься до +18 градусов, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в Москве был побит 70-летний температурный рекорд для 26 августа. Воздух в столице прогрелся до плюс 30,3 градуса. По данным синоптиков, предыдущий максимум в 28,9 градуса был зафиксирован в 1969 году.

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