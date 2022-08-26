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В России снизились показатели аварийности на дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За семь месяцев 2022 года в России снизились основные показатели аварийности. Об этом 26 августа ГИБДД РФ сообщила на своей официальном сайте.

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По информации ведомства данные статистики за семь месяцев 2022 года свидетельствуют о снижении всех основных показателей аварийности. Число погибших в ДТП удалось сократить на 2,6%. Всего за период с января по июль текущего года на российских дорогах в автоавариях погибли 7 146 человек.

По мнению дорожных инспекторов, снижение основных показателей аварийности в России стало возможно благодаря реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2022 года травмы на российских дорогах получили около 84 тысяч человек. По данным сотрудников Госавтоинспекции почти половина от общего числа ДТП (45,1%) пришлись на столкновения транспортных средств.

Около четверти происшествий (25,4%) составили наезды на пешеходов.

В ГИБДД сообщили, что подавляющее большинство (87,7%) ДТП произошли в России из-за нарушения правил водителями автомобилей. Среди основных причин автоаварий лидируют нарушение правил проезда перекрестков.

В 8,7% причинами автоаварий стал выезд на полосу встречного движения, а 7,7% происшествий пришлись на нарушение правил проезда пешеходных переходов.

По итогам семи месяцев 2022 года на 18,8% уменьшилось количество ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии и отказавшихся от медицинского освидетельствования. Всего произошло около семи тысяч таких происшествий. Число погибших в них снизилось на 31,8% и составило 1 378 человек, а число раненых составило 9,2 тысячи человек.

2 августа МВД России сообщило, что намерено расширить функционал «Витрины данных ГИБДД». Там должны появиться сведения о водительских правах и диагностических картах автомобилей российских граждан. Получать информацию из реестра транспортных средств граждане могут в личном кабинете на портале госуслуг. «Витрина данных ГИБДД» заработала 1 июля 2022 года.

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