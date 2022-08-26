Аналитики оценили карьерные перспективы россиян в зависимости от образования

Россияне с высшим образованием в среднем рассчитывают на заработную плату в 70 тыс. рублей, что на 25 тыс. рублей выше, чем зарплатные ожидания соискателей со средним специальным образованием (45 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, с которыми 26 августа ознакомились «Известия».

Как выяснили аналитики, среди специалистов с дипломом вуза 17% претендуют на доход свыше 100 тыс. рублей, в то время как подобные зарплатные ожидания встречаются лишь у 5% обладателей дипломов о среднем специальном образовании. Кроме того, доля претендентов на руководящие позиции среди выпускников вузов составляет 9%, а среди выпускников средних учреждений — всего 0,8%.

В то же время самой популярной специальностью, которую выпускники вузов выбирают для трудоустройства, оказалась должность менеджера по продажам — такие резюме составляют 9% от всех предложений с высшим образованием.

Еще в среднем по 5% выпускников вузов ищут работу руководителями проектов и бухгалтерами, 4% — администраторами, по 3,5% — экономистами и аналитиками. Также среди соискателей с высшим образованием часто можно встретить секретарей, инженеров-конструкторов, программистов и менеджеров по закупкам (в среднем по 3% резюме).

Реже всего россияне с высшим образованием рассматривают трудоустройство промоутерами, зоотехниками, парикмахерами, мастерами ногтевого сервиса, автомойщиками, малярами и дворниками — в каждом случае не более 500 резюме (менее 0,1%).

Выпускники средних специальных учебных заведений чаще всего претендуют на позиции водителей — это почти 9% от всех соискателей со средним специальным образованием. Еще в среднем по 8% ищут работу менеджерами по продажам и администраторами, 7% — продавцами, 3% — кладовщиками. Кроме того, многие выпускники средних специальных учебных заведений готовы трудоустроиться операторами ПК, упаковщиками, слесарями, секретарями и медицинскими сестрами (по 2–3% резюме).

В число наименее популярных профессий у россиян со средним специальным образованием вошли дворник, технический писатель, агроном, андеррайтер, казначей и зоотехник. В каждом случае доля резюме составила не более 150 позиций (менее 0,1%).

19 августа сообщалось, что каждый третий учащийся средних специальных учебных заведений (32%) не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с работой по выбранной профессии. Среди студентов вузов этот показатель немного меньше и составляет 28%. Согласно результатам всероссийского опроса аналитического центра НАФИ, девушки демонстрируют большую определенность в профессиональном выборе, нежели юноши. Так, среди студенток в 1,5–2 раза больше тех, кто планирует работать по профилю получаемого образования.