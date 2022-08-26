Судебные приставы забрали жениха со свадьбы в Екатеринбурге

Судебные приставы в Екатеринбурге задержали мужчину прямо во время его свадьбы. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

«Судебные приставы препроводили жениха-должника из ЗАГСа сначала в суд,а затем в специализированное учреждение для отбывания административного ареста в 10 суток. Мужчина, являясь родителем несовершеннолетнего, без уважительных причин и в нарушение решения суда не выплачивал алименты на содержание ребенка. На прием к судебному приставу не являлся, от уплаты и объяснений всячески уклонялся», — указано в сообщении.

Уточняется, что разыскивающие мужчину судебные приставы выяснили, что у должника назначена церемония бракосочетания в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района Екатеринбурга и прибыли в указанное время.

Ранее, 4 августа, заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, адвокат Виктория Шакина рассказала о том, какие существуют способы занижения алиментов и как с ними можно бороться. По словам адвоката, одним из ключевых способов занизить алименты является сокрытие или минимизация официального дохода родителя — плательщика алиментов.