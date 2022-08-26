Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Экономика
США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию
Мир
Лукашенко предупредил о конце изобилия в ЕС
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»

Судебные приставы забрали жениха со свадьбы в Екатеринбурге

0
Фото: Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судебные приставы в Екатеринбурге задержали мужчину прямо во время его свадьбы. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

Призрак-исполнитель: сотрудников ФССП частично заменит автомат
Что нового ждет должников из-за вступивших 20 июня поправок

«Судебные приставы препроводили жениха-должника из ЗАГСа сначала в суд,а затем в специализированное учреждение для отбывания административного ареста в 10 суток. Мужчина, являясь родителем несовершеннолетнего, без уважительных причин и в нарушение решения суда не выплачивал алименты на содержание ребенка. На прием к судебному приставу не являлся, от уплаты и объяснений всячески уклонялся», — указано в сообщении.

Уточняется, что разыскивающие мужчину судебные приставы выяснили, что у должника назначена церемония бракосочетания в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района Екатеринбурга и прибыли в указанное время.

Ранее, 4 августа, заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, адвокат Виктория Шакина рассказала о том, какие существуют способы занижения алиментов и как с ними можно бороться. По словам адвоката, одним из ключевых способов занизить алименты является сокрытие или минимизация официального дохода родителя — плательщика алиментов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022