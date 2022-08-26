Новый предмет «Тигроведение» вводят в школах Приморья

В школах Приморского края в младших классах вводится новый предмет «Тигроведение». На нем детей будут учить бережно относиться к природе и окружающему миру.

«Тигроведение» будет приучать школьников не мусорить в городе, не ломать деревья и не нарушать покой биосферы. На уроках они узнают о редком хищнике, мерах его защиты и сохранении популяции, о его ценности не только для Приморья, но и для всей России.

Соавторы новой учебной программы — гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и журналист Ольга Левашова. По словам Арамилева, которые приводит Vostokmedia, «Тигроведение» станет не просто школьным предметом, а масштабной работой по формированию мировоззрения.

Новая дисциплина попробует развить память, мышление, логику и другие навыки. Преподаватели биологии используют интерактивные методы обучения и видеоматериалы, чтобы научить школьников рассуждению.

Ранее сообщалось, что амурский тигр вышел из леса к людям в Дальнереченском районе Приморского края. Он вел себя достаточно мирно по отношению к людям и вскоре скрылся в зарослях.