Более 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

В Московской области на дорогах с начала года установили свыше 100 новых светофоров в рамках реализации комплекса мер по снижению аварийности на дорогах. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщается на сайте регионального Минтранса.

Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, дорожные службы установили более 70 светофоров типа Т-7 и около 30 односекционных светофоров типа Т-1 на региональных дорогах.

«Благодаря чему 100 пешеходных переходов и 30 перекрестков стали безопаснее — установка светофорных объектов снижает вероятность возникновения аварий», — приводит слова министра телеканал «360».

Наибольший объем работ специалисты провели в Одинцово, Чехове, Истре, Егорьевске, Пушкино и Раменском.

Светофоры типа Т-1 устанавливают на нерегулируемых переходах и на перекрестах, чтобы направить автомобильные потоки. Светофоры типа Т-7 устанавливаются на нерегулируемых переходах в населенных пунктах, там, где есть оживленные места или детские образовательные учреждения.

Также в регионах сделали свыше 60 км новых тротуаров, пишет сайт kp.ru.

25 августа в Минтрансе Подмосковья сообщили, что с начала весны 2022 года в регионе устранили 80 проблемных участков, где часто образуются пробки. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», движение оптимизировали в 20 городских округах региона. Всего в этом году работы проведут в 200 местах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году в Подмосковье устранили 234 затора.

В июле в Москве изменили ночной режим работы некоторых светофоров. В Москве сейчас более 3 тыс. светофоров, 900 из них по ночам мигали желтым. Остальные работали в трехцветном режиме. ЦОДД, посоветовавшись с ГИБДД, решил поэтапно перевести мигающие светофоры в режим укороченных ночных фаз.