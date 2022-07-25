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В Москве изменили ночной режим работы светофоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На дорогах столицы изменен ночной режим работы некоторых светофоров. Все сигналы включаются, но на короткое время. Об этом сообщила «Российская газета» 24 июля.

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Мигание светофора желтым светом с 0 часов до 6 утра, как это действует по всей России, в Москве постепенно сходит на нет. Как считает руководитель управления стратегической организации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков, это сделает столичные магистрали безопаснее.

«По сути, единственная категория людей, которым желтый мигающий ночью выгоден — ночные гонщики, которые не только опасны для себя, пассажиров и пешеходов, но и мешают всем спать ревом машин и мотоциклов», — отметил эксперт.

В Москве сейчас более 3 тысяч светофоров, 900 из них по ночам мигали желтым. Остальные работали в трехцветном режиме.

ЦОДД, посоветовавшись с ГИБДД, решил поэтапно перевести мигающие светофоры в режим укороченных ночных фаз. Если вы подъедете к ночному перекрестку, когда загорится красный, ждать зеленого долго не придется, отметили в ведомстве.

Сразу перепрограммировать все светофоры будет непросто, поэтому начали с наиболее аварийных мест, а в течение трех лет ночной желтый ликвидировали как класс, сообщило издание.

В 2019 году, когда эта работа только начиналась, на регулируемых перекрестках в период с полуночи до 6 утра произошло 140 ДТП, в которых погибло 8 и было ранено 179 человек. В 2021 году в том же временном интервале произошло уже 114 ДТП, в которых погибло 7 и было ранено 139 человек.

6 июля Центр организации дорожного движения Москвы ограничил скорость до 50 км/час на некоторых столичных улицах. На Тверской, Пятницкой, Большой Ордынке разрешенная скорость будет 50 км/ч, на Рождественке, Солянке и набережных — 30 км/ч. Снижение скорости не отразится на пробках, так как днем в центре скорость машин не превышает 30–40 км/ч.

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