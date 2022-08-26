Грузия решила сократить экспорт вина в Россию

Председатель грузинского Национального агентства вина Леван Мехузла заявил о необходимости сокращения до 40% в ближайшие пять лет доли России в экспорте вина, которая сейчас составляет почти 60%. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет Business Media Georgia.

«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16%. В этом году мы сотрудничаем с очень хорошей маркетинговой компанией, и я думаю, что увеличение экспорта на этот рынок станет более заметным. Вообще мы очень усердно работаем на других рынках — Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы, я имею в виду Польшу и страны Балтии. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40%», — цитирует издание Мехузла.

По его словам, к 2025 году правительство планирует стабильно продавать 5 млн бутылок грузинского вина ежегодно на рынке США.

Издание отмечает, что всего за шесть месяцев 2022 года из Грузии было экспортировано вина на сумму $98 млн, из которых 58% пришлось на Россию.

Ранее сообщалось о прекращении продажи в Россию минеральной воды «Боржоми». Уточнялось, что IDS Borjomi Georgia приостанавливает производство из-за антироссийских санкций. Отмечалось, что компания находится в сложной ситуации с момента начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого компания предприятия лишились возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.