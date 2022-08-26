Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпредство РФ при ЮНЕСКО уличило Латвию в нарушении устава организации
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Экономика
США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти
Мир
Депутаты немецкой СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине
Общество
Путин провел встречу с новым главой «Аэрофлота» Александровским
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет
Мир
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Сюжет:

Грузия решила сократить экспорт вина в Россию

Business Media Georgia: Грузия уменьшит долю экспорта вина в Россию с 60 до 40%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель грузинского Национального агентства вина Леван Мехузла заявил о необходимости сокращения до 40% в ближайшие пять лет доли России в экспорте вина, которая сейчас составляет почти 60%. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет Business Media Georgia.

Уроки чтений: как наука поможет в развитии виноделия и туризма
Президент НИЦ «Курчатовский институт» рассказал о перспективах применения генетических технологий в сельском хозяйстве

«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16%. В этом году мы сотрудничаем с очень хорошей маркетинговой компанией, и я думаю, что увеличение экспорта на этот рынок станет более заметным. Вообще мы очень усердно работаем на других рынках — Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы, я имею в виду Польшу и страны Балтии. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40%», — цитирует издание Мехузла.

По его словам, к 2025 году правительство планирует стабильно продавать 5 млн бутылок грузинского вина ежегодно на рынке США.

Издание отмечает, что всего за шесть месяцев 2022 года из Грузии было экспортировано вина на сумму $98 млн, из которых 58% пришлось на Россию.

Ранее сообщалось о прекращении продажи в Россию минеральной воды «Боржоми». Уточнялось, что IDS Borjomi Georgia приостанавливает производство из-за антироссийских санкций. Отмечалось, что компания находится в сложной ситуации с момента начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого компания предприятия лишились возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022