«Боржоми» приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем

Компания IDS Borjomi Georgia, кторая выпускает минеральную воду «Боржоми», приостанавливает производство продукции из-за санкций против России. Об этом сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на заявление компании в пятницу, 29 апреля.

Отмечается, что IDS Borjomi находится в сложной ситуации с момента начала операции РФ в Донбассе.

В компании рассказали, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

«В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на разливочных заводах «Боржоми». Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится и у нас будет возможность возобновить работу», — говорится в сообщении.

IDS Borjomi International основана в 2002 году, объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, на Украине и в России. Компания является единственным производителем минеральной воды «Боржоми», а также выпускает «Святой источник» и «Эдельвейс».

В период пандемии компания «Боржоми» сократила продажи. В 2020 году было зафиксировано первое падение продаж как минимум с 2016 года. Выручка IDS Borjomi за тот год снизилась на 6,93%, до $470 млн, EBITDA — на 14,28%, до $96 млн год к году.