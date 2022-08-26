В Москве автобус столкнулся с бетономешалкой и двумя автомобилями

Автобус, бетономешалка и два легковых автомобиля столкнулись в Москве. По информации «Известий», авария произошла 26 августа на Варшавском шоссе.

В результате происшествия пострадали два человека, в том числе один ребенок.

Правоохранители выехали на место ДТП. Обстоятельства столкновения выясняются.

Накануне столичная Госавтоинспекция сообщила о гибели водителя грузовика Volvo под колесами его же автомобиля. Мужчина остановился на обочине на 91-м км МКАД из-за неисправности и вышел на проезжую часть, чтобы устранить поломку. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно наехал на водителя.