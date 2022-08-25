На МКАД водитель погиб под колесами собственного грузовика

Водитель грузовика Volvo погиб под колесами своего автомобиля на 91-м км внешней стороны МКАД при проведении ремонтных работ. Об этом 25 августа сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

Водитель грузовика остановился на обочине из-за неисправности и вышел на проезжую часть, чтобы устранить поломку. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно наехал на водителя, который находился в тот момент под машиной.

В результате наезда мужчина скончался от полученных травм.

Ранее 25 августа сообщалось, что пьяный водитель врезался в столб на Дмитровском шоссе. В результате инцидента пострадал пассажир иномарки. В отношении правонарушителя составлены административные материалы.