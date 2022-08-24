Пьяный водитель врезался в столб на Дмитровском шоссе в Москве
Водитель автомобиля Toyota врезался в столб на севере Москвы. В результате инцидента пострадал пассажир иномарки. Об этом пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщает в среду, 24 августа.
Авария произошла на Дмитровском шоссе у дома 159.
«В результате происшествия пострадал 22-летний пассажир иномарки, которого с различными травмами госпитализировали в медучреждение. Установлено, что водитель автомобиля в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,247 мг/л в выдыхаемом воздухе», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
В отношении правонарушителя составлены административные материалы.
Накануне на внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе произошла автоавария, существенно затруднившая движение по трассе, пишет «Москва 24». Автомобиль врезался в две стоявших после ДТП машины.
В тот же день таксист снес двух водителей бетономешалок и скрылся с места ДТП на северо-востоке Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Оба мужчины остались живы.