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На МКАД автомобиль протаранил две машины после ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автоавария, существенно затруднившая движение по трассе, произошла вечером 23 августа. На внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе автомобиль врезался в две стоявших после ДТП машины, сообщил столичный департамент транспорта.

На видео можно рассмотреть, как на дорожном полотне стоит аварийный знак, чуть дальше два легковых автомобиля — внедорожник и ВАЗ-2109 — мигают аварийными огнями. Предположительно, водитель последней стоит у окна со стороны водительского места внедорожника. В этот момент на огромной скорости в заднюю часть «девятки» влетает третья машина. Она буквально сплющивает «ВАЗ». Мужчина чудом уворачивается от удара.

К 1:30 24 августа движение на МКАД было восстановлено полностью. О пострадавших не сообщается.

В этот же день ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером на 294-м километре ЦКАД в Звенигороде. Из-за аварии две машины загорелись. Как сообщает региональное МВД, два человека получили легкие травмы.

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