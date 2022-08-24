На МКАД автомобиль протаранил две машины после ДТП
Автоавария, существенно затруднившая движение по трассе, произошла вечером 23 августа. На внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе автомобиль врезался в две стоявших после ДТП машины, сообщил столичный департамент транспорта.
На видео можно рассмотреть, как на дорожном полотне стоит аварийный знак, чуть дальше два легковых автомобиля — внедорожник и ВАЗ-2109 — мигают аварийными огнями. Предположительно, водитель последней стоит у окна со стороны водительского места внедорожника. В этот момент на огромной скорости в заднюю часть «девятки» влетает третья машина. Она буквально сплющивает «ВАЗ». Мужчина чудом уворачивается от удара.
К 1:30 24 августа движение на МКАД было восстановлено полностью. О пострадавших не сообщается.
В этот же день ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером на 294-м километре ЦКАД в Звенигороде. Из-за аварии две машины загорелись. Как сообщает региональное МВД, два человека получили легкие травмы.