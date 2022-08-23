Два человека пострадали в ДТП с загоревшимися машинами в Звенигороде

ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером 23 августа на 294-м километре ЦКАД в Звенигороде.

В результате дорожно-транспортного происшествия две машины загорелись. Как сообщает региональное МВД, два человека получили легкие травмы.

«Ориентировочно в 20:40 произошло ДТП на 294-м километре ЦКАД, произошло столкновение четырех автомобилей, два авто загорелись, пострадали два человека (легкие травмы)», — сообщили «Известиям» в МВД.

В Сети очевидцы опубликовали кадры с места аварии.

Ранее, 23 августа, два человека пострадали в результате аварии на МКАД в районе Дмитровского шоссе. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet остановился на внешней стороне 83-го километра МКАД из-за технической неисправности, после чего вместе с пассажиром вышел на проезжую часть осмотреть машину.