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Два человека пострадали в ДТП на МКАД в районе Дмитровского шоссе

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Фото: vk.com/msk_today
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Два человека пострадали в результате аварии на МКАД в районе Дмитровского шоссе. Об этом пресс-служба столичного управления ГИБДД сообщает во вторник, 23 августа.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet остановился на внешней стороне 83 км МКАД из-за технической неисправности, после чего вместе с пассажиром вышел на проезжую часть осмотреть машину, передает RT.

«В этот момент на неисправное ТС совершил наезд автомобиль такси. В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир Chevrolet, которые в момент ДТП находились рядом с транспортным средством. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медучреждения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день стало известно, что движение транспорта затруднено на участке внешней стороны МКАД на северо-востоке Москвы из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается на сайте kp.ru. Для проезда открыт правый ряд и съезд на шоссе.

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