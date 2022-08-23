Движение затруднено на МКАД в районе Дмитровского шоссе из-за ДТП

Движение транспорта затруднено на участке внешней стороны МКАД на северо-востоке Москвы из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила во вторник, 23 августа.

«На внешней стороне 83-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в тексте.

Движение в сторону Дмитровского шоссе значительно затруднено. Для проезда открыт правый ряд и съезд на шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина, сообщается на сайте kp.ru. В результате ДТП был госпитализирован один человек, который находился в легковом автомобиле.

Из-за аварии недоступными для проезда оказались три из пяти полос движения, пишет «Москва 24».