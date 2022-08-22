Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Пять автомобилей столкнулись в районе улицы Николая Старостина. Об этом сообщили 22 августа в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.

«На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

«РИА Новости», ссылаясь на данные пресс-службы столичного главка МВД, сообщило, что в результате ДТП был госпитализирован один человек, который находился в легковом автомобиле.

19 августа две женщины и двухлетняя девочка пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки на востоке Москвы. Они были госпитализированы. ДТП произошло в районе дома 23, строение 1, на улице Дмитриевского. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при перестроении столкнулся с легковушкой марки Kia.