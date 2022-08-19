Две женщины и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

На востоке Москвы две женщины и двухлетняя девочка пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло ранее в этот день в районе дома 23, строение 1, на улице Дмитриевского. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля при перестроении столкнулся с легковушкой марки Kia.

В результате две женщины и ребенок получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

На месте аварии работают оперативные службы города. Движение на участке осуществляется по одной полосе из двух. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда, пишет сайт kp.ru

Проводится административное расследование по факту аварии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

18 августа четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Из-за аварии оказалось затруднено движение в районе Щелковского шоссе.

15 августа вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что на аварийность очень сильно влияют камеры фото- и видеофиксации, где их больше, там ДТП меньше происходит. Кроме того, по словам эксперта, на аварийность влияет психическое состояние человека, насколько его тревожат жизненные проблемы, как аккуратно он ездит, пишет НСН.