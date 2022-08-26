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Главбуха «Крымской железной дороги» заподозрили в присвоении 10,5 млн

ФСБ: главбух «Крымской железной дороги» присвоила 10,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В отношении главного бухгалтера «Крымской железной дороги» Натальи Константиненко возбудили уголовное дело за присвоение более 10 млн рублей. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

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«Установлено, что должностное лицо ФГУП в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Суд Симферополя отправил Константиненко на два месяца в СИЗО. Главбуху может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает ИА «Крыминформ».

Также отмечается, что по делу о злоупотреблении полномочиями задержан заместитель генерального директора «Крымской железной дороги» Сергей Рокачев.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Приморском крае глава предприятия, оказывающего коммунальные услуги, присвоила около 2,7 млн рублей. По данным следствия, с 2015 по 2016 год женщина похитила денежные средства, которые местные жители вносили в счет задолженности за оказанные услуги. Подозреваемая выдавала квитанции об оплате, но деньги в кассу не вносила. Также она умышленно не указывала платежи в документах организации. Сейчас расследование дела завершено, материалы переданы в Находкинский горсуд для рассмотрения.

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