Дело о хищении 24 млн рублей при закупке световых елок возбудили в Башкирии
В Башкирии возбуждено уголовное дело о хищении 24 млн рублей при исполнении госконтракта по изготовлению световых декоративных конструкций к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, в ноябре 2019 года хозяйственное управление Башкирии заключило с ООО «Клирлайт Рус» контракт на оказание услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций. Его стоимость составила более 115 млн рублей.
Однако проведенная проверка показала, что сделку стороны заключили без проведения конкурентных процедур и по завышенной цене. Ущерб бюджету республики превысил 24 млн рублей, пишет «МедиаКорСеть».
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.