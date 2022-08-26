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Возросли поставки новых автомобилей из Китая в Россию

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Фото: ТАСС/Zuma
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Возросли поставки новых автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу между странами. Об этом 26 августа в своем официальном Telegram-канале сообщило генконсульство РФ в Харбине.

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«За семь месяцев 2022 года экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино – Хуньчунь увеличился почти на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, это более 1000 единиц различных транспортных средств: самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили», — говорится в сообщении.

Представители российского дипкорпуса отметили, что в 2022 году для доставок из Китая в Россию новых автомобилей стали активно использоваться контейнерные маршруты, которые проходят через железнодорожный погранпереход Махалино – Хуньчунь. Только в июле текущего года через него в РФ был отправлен 51 контейнер с новыми внедорожниками китайского производства.

24 августа китайский бренд Omoda официально представил в России интерьер кроссовера C5. Модель будет доступна на первом этапе в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и с одним силовым агрегатом — бензиновым полуторалитровым мотором мощностью 147 л.с. Премьера модели намечена на осень 2022 года.

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