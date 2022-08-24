Бренд Omoda показал интерьер кроссовера C5

Omoda официально представила в России интерьер кроссовера C5. Модель будет доступна на первом этапе в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и с одним силовым агрегатом — бензиновым полуторалитровым мотором мощностью 147 л.с. О этом «Известиям» 24 августа сообщила пресс-служба компании.

Салон нового автомобиля будет доступен в черном и коричневом исполнении. Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров: высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная экокожа. Водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, переднее пассажирское — в четырех.

Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса машины представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10,25 дюйма.

На центральный дисплей можно будет подключить смартфон на базе iOS или Android.

На консоли расположены электронный переключатель передач, кнопки электрического стояночного тормоза (EPB) и автоматического переключения режимов управления (AutoHold), а также системы бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя.

В салоне предусмотрено место для размещения ключа, а также ниша для смартфона, где можно осуществлять его зарядку по беспроводной технологии. Под консолью разместили розетку на 12 В и два USB-разъема.

Кроссовер C5 оснащен зимним пакетом, включающим обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений.

В машине будет пакет систем помощи водителю ADAS, который включает в себя адаптивный круиз-контроль (ACC), систему помощи в пробках (TJA/ICA), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему автономного экстренного торможения (AEB), предупреждение о покидании полосы (LDW) и удержании в полосе (LDP) и предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW). Информация о комплектациях и ценовой политике будет представлена позднее.

2 августа компания Chery, которой принадлежит бренд Omoda, сообщила, что российская премьера кроссовера C5 намечена на осень 2022 года. Расход топлива у авто в смешанном цикле заявлен на отметке 7,1 л на 100 км пути. Существенным плюсом новинки станет то, что кроссовер потребляет бензин Аи-92.