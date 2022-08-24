Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Бренд Omoda показал интерьер кроссовера C5

0
Фото: Chery
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Omoda официально представила в России интерьер кроссовера C5. Модель будет доступна на первом этапе в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и с одним силовым агрегатом — бензиновым полуторалитровым мотором мощностью 147 л.с. О этом «Известиям» 24 августа сообщила пресс-служба компании.

Поставить подножку: китайский кроссовер получил спортверсию
Тест-драйв Exeed TXL Sport Edition с новым мотором

Салон нового автомобиля будет доступен в черном и коричневом исполнении. Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров: высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная экокожа. Водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, переднее пассажирское — в четырех.

Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса машины представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10,25 дюйма.

На центральный дисплей можно будет подключить смартфон на базе iOS или Android.

На консоли расположены электронный переключатель передач, кнопки электрического стояночного тормоза (EPB) и автоматического переключения режимов управления (AutoHold), а также системы бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя.

В салоне предусмотрено место для размещения ключа, а также ниша для смартфона, где можно осуществлять его зарядку по беспроводной технологии. Под консолью разместили розетку на 12 В и два USB-разъема.

Кроссовер C5 оснащен зимним пакетом, включающим обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений.

В машине будет пакет систем помощи водителю ADAS, который включает в себя адаптивный круиз-контроль (ACC), систему помощи в пробках (TJA/ICA), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему автономного экстренного торможения (AEB), предупреждение о покидании полосы (LDW) и удержании в полосе (LDP) и предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW). Информация о комплектациях и ценовой политике будет представлена позднее.

2 августа компания Chery, которой принадлежит бренд Omoda, сообщила, что российская премьера кроссовера C5 намечена на осень 2022 года. Расход топлива у авто в смешанном цикле заявлен на отметке 7,1 л на 100 км пути. Существенным плюсом новинки станет то, что кроссовер потребляет бензин Аи-92.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022