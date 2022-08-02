Китайский кроссовер Omoda C5 появится в России в сентябре 2022 года

Китайский кроссовер Omoda C5, российская премьера которого назначена на осень 2022 года, будет комплектоваться полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. Об этом 2 августа сообщил автомобильный ресурс Autonews.

Портал заметил, что первая модель новой китайской марки Omoda (суббренд компании Chery) будет представлена на российском рынке в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом.

У машины будет безальтернативный двигатель мощностью 147 л. с. В пару с ним будет работать вариатор. Расход топлива у авто в смешанном цикле заявлен на отметке 7,1 л на 100 км пути. Существенным плюсом новинка станет то, что кроссовер потребляет бензин АИ-92.

Машина получила переднюю подвеску типа McPherson и заднюю пружинную, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

По информации Autonews, в Chery надеются, что их машина станет «достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

29 июля стало известно, что в России набирает обороты тенденция к приобретению подержанных машин китайских марок. Особенно в этом деле преуспели Chery и Geely. По мнению специалистов, это связано с общим увеличением парка китайских автомобилей в России.