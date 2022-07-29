В России набирают популярность машины с пробегом производства КНР

В РФ набирает обороты тенденция к приобретению подержанных машин китайских марок. Особенно в этом деле преуспели Chery и Geely. Об этом 29 июля сообщило агентство «Автостат».

Марки Chery и Geely, единственные из всех автомобильных брендов, продающихся на российском вторичном рынке, продемонстрировали рост перепродаж. У Chery в первом полугодии 2022 года он составил 27,4% (до 17 тыс. шт.), Geely показала результат в 31,7% (до 10,6 тыс. шт.).

По информации аналитиков компании, такая тенденция связана с общим увеличением парка китайских автомобилей в России.

В первом полугодии 2022 года в РФ было продано 2,17 млн подержанных автомобилей. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

22 июля «Автостат» сообщил, что по состоянию на середину июля 2022 года количество официальных автодилеров в России уменьшилось на 101 центр. Во втором квартале 2022 года было расторгнуто 160 дилерских контрактов. Новые контракты были заключены с китайскими брендами.

Лидером в этом плане стал EXEED, у которого за три месяца 2022 года стало на 13 дилеров больше. Дилерская сеть FAW выросла на девять автоцентров, у Chery — на семь, у Geely — на пять. По два новых дилера появилось у Haval и JAC.