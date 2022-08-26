Гаага попросит позволения временно не исполнять санкции ЕС против России

Гаага намерена попросить временного освобождения от ограничительных мер Евросоюза (ЕС) в отношении России. Речь идет о прекращении контрактов с российскими компаниями. Об этом 25 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — приводит RT слова Брейнес.

Член горсовета добавила, что новое соглашение, которое вступит в силу 1 января 2023 года, будет сильно дороже, чем контракт с «Газпромом». От других голландских муниципалитетов, имеющих договоры с «Газпромом», пока не исходило подобных просьб, уточняет REGNUM.

Как отмечает телеканал «Звезда», введенные ЕС ограничения подразумевают, что правительства и другие госорганы должны остановить действующие контракты с компаниями из России до 10 октября 2022 года. Власти Гааги в июне и июле пытались найти поставщика газа вместо «Газпрома», но попытки успехом не увенчались, сообщает телеканал «360».

Как напоминает «Ридус», ранее в августе французский колумнист Кальман Шнур заявил, что антироссийские санкции Европы ударили по ней самой. Несмотря на санкции, российский рубль только укрепился, причем Москва потребовала от недружественных себе стран производить расчеты за газ в рублях.

Тем временем, стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $3200 за 1 тысячу куб. м. Цены на энергоноситель растут в преддверии приостановки прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток», отмечает НСН.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», вводя санкции против РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов ввиду санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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