В Петербурге за месяц на треть выросло число попыток угона автомобилей

В Санкт-Петербурге за месяц на 31% увеличилось число попыток угона автомобилей. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компании Delta.

В Москве в свою очередь прирост составил 25%. Аналитики предположили, что рост преступлений в этом сегменте обусловлен ростом цен на автомобильные запчасти, а также их нехваткой на рынке. Похитители пускают добытые преступным путем автомобили на разбор и продажу по частям. В особой категории риска находятся автомобили марок, ушедших с российского рынка.

Тем не менее, противоугонные системы доказывают свою эффективность, и за первые семь месяцев 2022 года в компании не зафиксировали резкий рост числа угонов. Тенденцию к снижению подтвердил и начальник управления выплат по автострахованию ПАО «СК «Росгосстрах» Александр Казимов. По его словам, по стране число угонов среди клиентов компании снизилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако Казимов допустил, что по мере роста дефицита запасных частей будет повышаться и риск угона для любых категорий транспортных средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Сигналки спасают: в Петербурге активизировались автоугонщики».