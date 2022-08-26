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Режиссер оценил призыв Михалкова не выдвигать фильм от России на «Оскар»

Режиссер Кравчук высказался о призыве Михалкова не выдвигать фильм от России на «Оскар»
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Фото: Global Look Press/Zhang Chaoqun
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Российскому фильму не позволят победить на конкурсе Американской киноакадемии «Оскар» из-за политических соображений. Об этом заявил режиссер, сценарист Андрей Кравчук.

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Так он прокомментировал «Известиям» предложение председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова не выдвигать фильм от России на «Оскар».

«У меня нет на этот счет твердого мнения нет. Сейчас сложное время: экономические санкции, в политических отношениях — практически холодная война. Но не знаю, должно ли это продолжаться и в культуре тоже. Не могу сказать, надо выдвигать кого-то или нет. Оскаровский комитет должен решать это, он определяет, какую картину выдвигать и нужен ли тут разрыв культурных отношений», — отметил Кравчук.

В то же время, по его мнению, область культуры — это возможность взаимопонимания и диалога.

«Нельзя отрицать российскую культуру, все наше культурное богатство, потому что оно принадлежит не только нашей стране, а всему миру. Пушкин и Достоевский — русские писатели, но их читают во всех странах. Другой вопрос, хватит ли у нас решимости кого-то выдвинуть, ведь вполне очевидно, что если мы это и сделаем, то фильм точно ничего не получит. Из-за политических соображений. Российскому фильму не позволят победить», — добавил режиссер.

В свою очередь режиссер, член Американской киноакадемии Сергей Дворцевой выступил за то, чтобы российский фильм был выдвинут на «Оскар».

«Я уже говорил в недавнем интервью «Известиям», что кино – это искусство международное, и закрываться нельзя. Поэтому – я за то, чтобы наша картина обязательно выдвигалась на «Оскар». Тут ведь не только победа важна. Картину, которая выдвигается на «Оскар», увидят очень много людей, членов Киноакадемии, которые будут решать, кому отдать свой голос. Они посмотрят наш фильм, что в этом плохого?» — задался вопросом эксперт.

Он отметил, что в случае выдвижения кинолента также привлечет внимание среди российской общественности.

«Если мы будем закрываться от мира и наше кино не будет конкурировать с лучшими зарубежными картинами, то оно, конечно же, упадет по уровню. Это неизбежно. При этом я голосую, я член Академии «Оскар», но не могу решать, какой фильм будет выдвинут от России, так как в наш оскаровский комитет меня так никто и не позвал. Причина? Не знаю, надо спросить главу комитета. Но выдвигать кого-то от России точно нужно», — резюмировал Дворцевой.

Ранее в этот день Никита Михалков заявил о том, что выдвигать российский фильм на премию «Оскар» бессмысленно.

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — сказал режиссер в беседе с ТАСС.

Он заявил, что прекратил участие в Российском оскаровском комитете, подчеркнув отсутствие необходимости в данной организации.

Ранее, в июне, Михалков указал на то, что Россия не станет беднее после «отмены» Западом ее культуры. По его словам, подобными действиями другие страны себя «изуродовали».

Осенью 2022 года Российский оскаровский комитет должен выдвинуть фильм, который поучаствует в конкурсе на премию «Оскар». К участию допускаются киноленты, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 31 декабря. Церемония вручения наград за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

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