Наемник из США Джошуа Алан Джонс ликвидирован добровольцами из приморского отряда «Тигр» на Украине. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«На Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кожемяко рассказал, что на позиции добровольцев отряда вышла подготовленная группа наемников из разных стран, однако атака была отбита.

Также губернатор опубликовал документы американца.

20 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников.

До этого, 10 августа, военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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