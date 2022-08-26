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Токсиколог назвал внешние признаки ядовитых грибов

Токсиколог Кутушов: если шляпка у гриба выпуклая, в нем может формироваться яд
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Фото: Global Look press/H. Duty
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В некоторых случаях ядовитые грибы можно распознать по внешнему виду. Об этом 25 августа заявил врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов.

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Он рассказал, что у белой поганки центр шляпки темнее, чем края, а на ножке висит бледное кольцо. Ядовитые лисички (говорушки) имеют медово-красный цвет, обычные же лисички — желтовато-белые. Также ложные лисички имеют полую и тонкую ножку и ровные края шляпки, а у настоящего гриба по краям — «бахрома».

«На белый гриб похожи желчный и сатанинский. Отличие — темная сетка по ножке у ядовитых грибов, а у сатанинского гриба — красноватая ножка», — рассказал Кутушов «Газете.Ru».

Кроме того, токсиколог заявил об опасности перезревших грибов. По его словам, если шляпка у гриба выпуклая, как купол, значит, он уже выпустил споры и в нем формируется яд.

24 августа главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что в регионе в 2022 году зафиксировано три случая отравления грибами. Он напомнил, что опасными для здоровья человека могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они неправильно приготовлены.

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