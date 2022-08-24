Три жителя Красноярского края отравились грибами

Три случая отравления грибами зарегистрированы в Красноярском крае в 2022 году. В разгар сезона грибов жителей региона просят соблюдать осторожность с лесным урожаем.

По словам главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева, в Заозерном отравился шестилетний мальчик. Он решил попробовать бледную поганку, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Еще два случая зарегистрированы в Красноярске. Мужчины отравились приготовленными грибами.

«Важно помнить, что при тихой охоте следует быть предельно внимательными — собирать именно те грибы, в которых уверены. Более того, опасными для здоровья человека могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они неправильно приготовлены», — сказал Горяев.

Также жителей Красноярского края просят не покупать грибы в несанкционированных точках торговли. Особую опасность может представлять соленая или маринованная продукция.

В Саратове на прошлой неделе трех членов одной семьи госпитализировали с отравлением. Местные СМИ сообщили, что за день до отравления пострадавшие собирали сыроежки.