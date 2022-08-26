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Спасенная из пруда в Москве девочка скончалась в больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спасенная из Мещерского пруда на западе Москвы 15-летняя девочка умерла в больнице. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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При купании девочка не смогла самостоятельно выбраться из воды. Ее спасли, а на место происшествия вызвали медиков. Пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных больниц, однако позже скончалась.

«Установление всех причин и обстоятельств, а также проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

17 августа 14-летний подросток утонул во время купания в Ессентуках (Ставропольский край). Он нырнул в обводной канал и не выплыл на поверхность. Пропажу подростка заметил один из его друзей. В итоге подростка удалось вытащить на берег. Несмотря на помощь спасателей и медиков, мальчик скончался.

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